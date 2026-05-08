Matalascañas acelera la recuperación de su paseo marítimo para llegar a tiempo al verano

Matalascañas encara la recta final de las obras de recuperación de su paseo marítimo con el objetivo de que la zona afectada por los temporales pueda estar lista antes del inicio de la temporada estival. Tras meses marcados por los daños provocados por las borrascas del pasado invierno, el municipio trabaja contrarreloj para devolver la normalidad a uno de sus principales espacios turísticos.

Los trabajos se concentran especialmente en los 1,5 kilómetros del paseo marítimo que resultaron más afectados por el fuerte oleaje y la erosión, provocando derrumbes y daños de consideración en distintos tramos del litoral urbano. La actuación contempla tanto la reconstrucción de las zonas deterioradas como mejoras en accesos y acondicionamiento del entorno.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se mantiene la previsión de que las obras puedan quedar finalizadas durante el próximo mes de junio, permitiendo así que el paseo marítimo esté plenamente disponible coincidiendo con la llegada del verano, una época clave para la actividad económica y turística de Matalascañas.

La situación del paseo se convirtió en una de las principales preocupaciones del municipio tras los temporales registrados a comienzos de año, que dejaron imágenes de socavones, desprendimientos y zonas acordonadas junto a la playa. Desde entonces, vecinos, empresarios y administraciones han insistido en la necesidad de actuar con rapidez para garantizar tanto la seguridad como la imagen turística del núcleo costero.

Además de la recuperación inmediata, el debate sobre la erosión litoral y la necesidad de soluciones estructurales sigue abierto en Matalascañas, un enclave que desde hace años convive con el avance del mar y la pérdida progresiva de arena en distintos puntos de su costa.

Mientras tanto, la evolución de las obras alimenta el optimismo entre residentes y sector turístico, que confían en que el paseo marítimo vuelva a convertirse este verano en uno de los principales puntos de encuentro de visitantes y vecinos.