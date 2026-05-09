La Cuenca Minera impulsa nuevas experiencias turísticas bajo la marca ‘Río Tinto, un lugar por descubrir’

La Agencia Destino Huelva ha celebrado en Berrocal una nueva reunión de la Mesa de Turismo de la Cuenca Minera con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo turístico de la comarca a través de nuevas estrategias de promoción y creación de experiencias vinculadas al territorio.

En el encuentro participaron alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Cuenca Minera, además de representantes y agentes relacionados con el sector turístico, quienes conocieron de primera mano el Plan de Comunicación y Marketing Digital diseñado para promocionar la marca “Río Tinto, un lugar por descubrir”.

La iniciativa busca reforzar la identidad turística de la comarca apoyándose en elementos únicos de su patrimonio natural, histórico y cultural. La campaña pone el foco en la singularidad del Río Tinto como uno de los principales reclamos turísticos del territorio, combinando naturaleza, deporte, patrimonio minero y gastronomía autóctona como grandes ejes de promoción.

Durante la jornada, la directora de la Agencia Destino Huelva, Marian Gómez, presentó además el proyecto integral “Activa tu comarca”, una iniciativa que pretende fomentar la creación de actividades y experiencias turísticas sostenibles en las siete localidades de la Cuenca Minera.

El proyecto tendrá una duración de diez meses y estará coordinado por la plataforma especializada en turismo rural Escapada Rural junto a la consultora Globaldit. Entre sus objetivos se encuentran la identificación de recursos turísticos con potencial, la detección de emprendedores locales y el asesoramiento para desarrollar propuestas innovadoras ligadas al territorio.

La iniciativa contempla también una fase final centrada en la promoción digital de las experiencias creadas, con campañas y estrategias de comunicación destinadas a ampliar el alcance turístico de la comarca y atraer nuevos visitantes.

Con este tipo de acciones, la Agencia Destino Huelva continúa apostando por un modelo de turismo sostenible y ligado a la identidad propia de los municipios, buscando generar nuevas oportunidades económicas y reforzar la proyección turística de la Cuenca Minera.