Juan Bautista Gil logra en San Juan del Puerto el Récord Guinness de corte de jamón tras más de 72 horas ininterrumpidas

Juan Bautista Gil ha conseguido este viernes en San Juan del Puerto el Récord Guinness de corte de jamón tras completar un desafío extremo de 72 horas, 20 minutos y 7 segundos de corte ininterrumpido, superando así la anterior marca mundial.

La Plaza de España del municipio onubense ha sido escenario durante más de tres días de un reto que ha mantenido en vilo a vecinos, visitantes y aficionados al jamón, en una cita marcada además por el carácter solidario de la iniciativa.

El cortador sanjuanero afrontaba este nuevo intento tras la experiencia de 2023 en Huelva, donde se quedó a las puertas del récord. En esta ocasión, el desafío se ha preparado con una estrategia distinta, apostando por un ritmo más pausado y controlado para soportar el enorme desgaste físico y mental que supone permanecer más de 72 horas cortando jamón prácticamente sin descanso.

A lo largo de todo el reto, cientos de personas han pasado por la Plaza de España para acompañar al cortador en distintos momentos del desafío, en una cita que también ha contado con actuaciones musicales y actividades paralelas.

El evento ha estado impulsado con fines solidarios, destinándose la recaudación obtenida a distintas entidades sociales del municipio.

La consecución del récord ha desatado una gran ovación en los instantes finales, en los que Juan Bautista Gil ha recibido el reconocimiento y el cariño del público tras culminar con éxito uno de los mayores desafíos de su trayectoria profesional.