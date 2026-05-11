Un cortador de Aracena gana el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Jerez

El onubense Francisco Javier García Pérez, natural de Aracena, se ha proclamado ganador del XVIII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón celebrado en Jerez de los Caballeros dentro del XXXVI Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.

El maestro cortador recibió el prestigioso ‘Cuchillo de Oro’, máximo reconocimiento del certamen, gracias a su técnica, precisión y presentación durante la competición. Además, también fue distinguido con el premio al mejor plato creativo.

El concurso reunió a algunos de los mejores profesionales del sector y valoró aspectos como la calidad del corte, la presentación, el aprovechamiento de la pieza y la creatividad en el emplatado.