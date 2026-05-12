Punta Umbría aprueba la reurbanización integral de la barriada Juan Carlos I con una inversión de 200.000 euros

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha dado luz verde a la licitación de las obras de reurbanización integral de la barriada Juan Carlos I, una actuación incluida en el Plan Recupera Punta Umbría y que contará con una inversión municipal cercana a los 200.000 euros.

El alcalde del municipio, José Carlos Hernández Cansino, ha aprobado esta intervención que tendrá un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y que busca mejorar tanto la imagen urbana como la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de un nuevo eje peatonal tipo bulevar que conectará la barriada con el Parque Botánico de los Ingleses, favoreciendo así la movilidad y los recorridos a pie. Además, el proyecto contempla la renovación completa de pavimentos y la mejora de escalinatas y accesos peatonales para reforzar la accesibilidad.

La actuación también incluirá la sustitución del mobiliario urbano y la regeneración de las zonas verdes mediante especies vegetales de bajo consumo hídrico, apostando por un modelo más sostenible y adaptado a las condiciones climáticas. A ello se sumará la instalación de un sistema de riego por goteo para optimizar el uso del agua.

El parque infantil de la barriada será otro de los espacios beneficiados por esta remodelación, con actuaciones complementarias destinadas a modernizar y mejorar el área de juegos.

Las empresas interesadas en ejecutar estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de junio. Desde el Consistorio señalan que esta intervención forma parte de la estrategia municipal para continuar renovando barrios y espacios públicos del municipio costero.