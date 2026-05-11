EMERGE situará a Aracena como escaparate de la moda regenerativa y la creatividad sostenible

La Diputación Provincial de Huelva ha presentado este lunes EMERGE, un encuentro centrado en moda regenerativa, sostenibilidad y economía creativa que se celebrará los próximos 11 y 12 de junio en Aracena con el objetivo de convertir a la provincia en un referente nacional en innovación textil vinculada al territorio.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Escuela de Arte León Ortega y ha contado con la participación del diputado provincial Juan Daniel Romero, la concejala de Cultura de Aracena, Ana Torres, y Mar Márquez, fundadora de Humana Ecoprint e impulsora de esta iniciativa.

EMERGE nace como un espacio de reflexión y trabajo en torno a la transformación del sector textil hacia modelos más sostenibles, éticos y circulares, poniendo el foco en conceptos como la trazabilidad, la reutilización de materiales, la economía social y la conexión entre moda y entorno rural.

El encuentro se desarrollará en el Teatro de Aracena y reunirá a diseñadores, profesionales del sector, proyectos innovadores y público interesado en repensar la industria de la moda desde una perspectiva contemporánea y comprometida con el medio ambiente.

Durante la presentación, el diputado provincial destacó que la iniciativa encaja en la estrategia de la Diputación para impulsar nuevas oportunidades económicas en el ámbito rural a través de la cultura, la creatividad y la sostenibilidad. Romero defendió que proyectos como EMERGE ayudan a combatir el reto demográfico y a demostrar que “la innovación también puede surgir desde los pueblos”.

Por su parte, la concejala Ana Torres subrayó que Aracena trabaja desde hace años para consolidarse como un destino ligado a la sostenibilidad, la naturaleza y la cultura, asegurando que el encuentro “encaja perfectamente con la identidad del municipio”.

La impulsora del proyecto, Mar Márquez, explicó que el concepto de regeneración va más allá de reducir el impacto ambiental, apostando porque la actividad textil contribuya de forma positiva al territorio, los ecosistemas y las comunidades locales.

Uno de los aspectos diferenciales de EMERGE será precisamente su apuesta por el entorno rural como espacio de innovación aplicada a la moda, alejándose de formatos tradicionales de pasarela para centrarse en los procesos, los materiales y la creación de redes entre profesionales.

La presentación se desarrolló además junto a una instalación textil elaborada por alumnado de la Escuela de Arte León Ortega, fruto de un trabajo previo impulsado desde Humana Ecoprint y concebido como ejemplo práctico de sostenibilidad aplicada al ámbito creativo.

Las inscripciones para participar en el encuentro ya se encuentran abiertas.