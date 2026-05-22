Huelva despide los paros en mayo como una de las provincias andaluzas con más seguimiento de la huelga médica

La provincia de Huelva ha registrado este viernes uno de los mayores seguimientos de Andalucía en la última jornada de huelga médica convocada durante el mes de mayo contra el nuevo Estatuto Marco planteado por el Gobierno central.

Según los datos conocidos tras los paros, Huelva alcanzó un 28,68% de seguimiento, situándose como la segunda provincia andaluza con mayor participación, únicamente por detrás de Almería.

El dato más elevado volvió a registrarse en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde la huelga alcanzó un seguimiento del 40,35%, muy por encima de la media autonómica.

En el resto de provincias andaluzas, los porcentajes oscilaron mayoritariamente entre el 18% y el 22%.

La jornada de este viernes suponía además el cierre del calendario de movilizaciones previsto para mayo por parte de los sindicatos médicos, aunque el conflicto sigue abierto.

Las organizaciones convocantes ya han anunciado nuevas jornadas de huelga para el próximo mes de junio en caso de que no se alcance antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco.

El colectivo médico continúa reclamando mejoras laborales y profesionales, especialmente en cuestiones relacionadas con las guardias, la jornada laboral, las retribuciones y la clasificación profesional de los facultativos.