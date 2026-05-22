Huelva recibirá más de 5,5 millones del PFEA para obras y empleo en el medio rural

La provincia de Huelva recibirá este año 5,5 millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía para financiar proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), destinado a impulsar obras y servicios en municipios rurales y favorecer la contratación de trabajadores del campo fuera de las campañas agrícolas.

En concreto, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha asignado a Huelva una partida de 5.536.553 euros dentro del reparto autonómico de 65,7 millones de euros aprobado para toda Andalucía.

Tras la publicación oficial del reparto provincial en el BOJA, las diputaciones disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para solicitar estas ayudas.

El PFEA está financiado conjuntamente por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales. El Estado, a través del SEPE, sufraga la contratación de mano de obra, mientras que la Junta y las instituciones provinciales asumen el coste de los materiales necesarios para ejecutar los proyectos.

Desde el Gobierno andaluz han recordado que la aportación autonómica se mantiene congelada al mismo nivel que en años anteriores debido a que la financiación estatal no ha variado en los últimos cuatro años pese al incremento de precios y costes salariales.

La Junta ha advertido además de que esta situación puede repercutir directamente tanto en el número de contrataciones como en la cantidad de actuaciones que finalmente puedan desarrollarse en los municipios rurales.

El Ejecutivo andaluz ha reclamado igualmente una actualización del programa para adaptarlo a nuevas necesidades del medio rural, incluyendo proyectos relacionados con formación, emprendimiento y servicios vinculados al tercer sector que ayuden a fijar población joven y generar empleo estable en los pueblos.

El PFEA sigue siendo uno de los principales instrumentos de inversión y creación de empleo temporal en numerosas localidades onubenses, especialmente en periodos de menor actividad agrícola.