Las víctimas del accidente de Adamuz ya pueden solicitar las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, ya pueden iniciar los trámites para acceder a las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno de España. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto este martes el plazo de solicitudes, que permanecerá activo hasta el próximo 4 de mayo, con el objetivo de ofrecer un apoyo económico inmediato a los afectados y a las familias de las víctimas mortales.

Las ayudas contemplan distintas situaciones personales. En los casos de fallecimiento, los beneficiarios podrán recibir más de 72.000 euros por víctima, además de un anticipo de la misma cuantía a cuenta de la futura responsabilidad civil. Para las personas que sufrieron lesiones, las indemnizaciones oscilan entre algo más de 2.400 euros para daños leves y hasta 84.000 euros en los casos de mayor gravedad, incluyendo igualmente anticipos equivalentes.

Estas ayudas son compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros y con otras indemnizaciones públicas o privadas que puedan corresponder por vía judicial. Los trámites pueden realizarse de forma telemática a través de la web del Ministerio o presencialmente en las oficinas habilitadas, donde la Administración recabará de oficio la documentación necesaria para agilizar el proceso, siempre que el solicitante lo autorice.