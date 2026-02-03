Retiran nueve équidos sueltos en el entorno del Espacio Natural de Doñana por riesgo para la seguridad vial

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en coordinación con la Guardería del Espacio Natural de Doñana y el Ayuntamiento de Bonares, ha procedido a la retirada de nueve équidos que se encontraban sueltos en una zona rural del término municipal de Bonares.

La actuación se inició a principios del mes de diciembre, tras detectarse la presencia de estos animales sin control ni custodia, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad vial, al poder acceder a carreteras cercanas, además de un peligro para su propia integridad y posibles daños a terceros. Tras las comprobaciones realizadas, se constató que los équidos se encontraban en situación irregular, sin que pudiera acreditarse su correcta identificación, control ni el cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.

Los animales fueron trasladados a instalaciones adecuadas, donde permanecen bajo custodia a disposición de la autoridad competente. Desde la Guardia Civil se ha recordado a los titulares de équidos la obligación legal de garantizar su identificación, custodia y bienestar, reiterando el compromiso de las administraciones implicadas con la protección animal y el cumplimiento de la normativa vigente.