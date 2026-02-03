Aemet amplía el aviso amarillo por lluvias en Huelva hasta el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Huelva hasta el próximo jueves, ante la previsión de precipitaciones continuadas durante los próximos días.

A esta situación meteorológica se suma la liberación de agua en varios embalses, lo que está provocando que los niveles de los ríos se sitúen por encima de lo habitual, aumentando la dificultad en zonas próximas a cauces y áreas bajas. Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, evitar pasos por arroyos y caminos inundables y mantenerse informados a través de los avisos oficiales.