Andalucía suspende las clases este miércoles al elevar la Junta el nivel de emergencia por inundaciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes el comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en el que han participado todas las administraciones implicadas y en el que se ha acordado elevar del nivel 1 al nivel 2 la situación de emergencia.

La decisión se adopta como consecuencia de los efectos del temporal Leonardo y ante la previsión de una nueva borrasca que llegará este próximo sábado, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en distintos puntos de la comunidad. El paso al nivel 2 implica la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y prevención para garantizar la seguridad de la población.

Entre las principales medidas acordadas se encuentra la suspensión de las clases este miércoles en toda Andalucía, con la excepción de la provincia de Almería, como actuación preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas previstas. Desde la Junta se ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.