Las víctimas del accidente de Adamuz inician hoy una ronda de reuniones para exigir la verdad y depurar responsabilidades

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz inicia esta semana una serie de reuniones institucionales con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en el siniestro ferroviario que dejó 46 fallecidos. El primer encuentro tendrá lugar este martes en Madrid con el presidente de Adif, al que trasladarán su intención de conocer de primera mano las explicaciones oficiales.

El calendario continuará con una reunión con la Agencia Europea del Ferrocarril, donde las víctimas buscan aclarar el papel de los organismos encargados de supervisar la seguridad ferroviaria en España. Además, mantendrán un encuentro con la compañía Iryo, propietaria de uno de los trenes implicados, para abordar su malestar por la gestión de las indemnizaciones y la atención a los afectados.

Paralelamente, la asociación ha anunciado la convocatoria de una concentración el próximo 15 de abril frente al Congreso de los Diputados, con el objetivo de reclamar justicia, transparencia y mejoras en la seguridad del transporte ferroviario.

En el ámbito judicial, las víctimas han solicitado personarse en la causa abierta, a la espera de que se resuelva el recurso sobre la fianza exigida. Con estas acciones, buscan mantener la presión institucional y evitar que el caso caiga en el olvido.