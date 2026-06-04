Huelva afronta una jornada de riesgo de incendios moderado con varios puntos de vigilancia en la costa

La provincia de Huelva encara la jornada de este jueves con un índice de riesgo de incendios forestales generalmente moderado, según el mapa difundido por el Plan Infoca, que muestra una situación más favorable que la registrada en otras zonas de Andalucía donde aparecen áreas con niveles de riesgo más elevados.

No obstante, el mapa refleja varios puntos de vigilancia repartidos especialmente por el litoral onubense y el entorno metropolitano, donde aparecen zonas coloreadas en amarillo y naranja que indican un mayor potencial de riesgo en comparación con el resto de la provincia.

La publicación de este índice llega además apenas unos minutos después de que el Plan Infoca anunciara la estabilización del incendio de la Marisma del Burro, en Gibraleón, un fuego que ha mantenido en alerta a los servicios de emergencia durante más de sesenta horas y que ha provocado importantes molestias por humo en la capital y municipios cercanos.

Desde el operativo andaluz recuerdan que, aunque la situación meteorológica actual no presenta los niveles más elevados de peligro, la prevención sigue siendo fundamental para evitar nuevos incendios durante el periodo de alto riesgo forestal.

Por ello, las autoridades insisten en extremar la precaución en actividades que puedan generar chispas o llamas, evitar conductas negligentes en espacios naturales y comunicar inmediatamente cualquier columna de humo o indicio de fuego al teléfono de emergencias 112.

Bajo el lema “Contra el riesgo, tu responsabilidad es la mejor prevención”, el Plan Infoca vuelve a apelar a la colaboración ciudadana para reducir el número de incendios forestales, especialmente en una provincia que acaba de vivir uno de los episodios más complejos de las últimas semanas en su entorno natural.