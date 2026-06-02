Más de 215 policías parten de Huelva hacia Canarias por la visita del papa León XIV

La Policía Nacional ha iniciado este martes desde el Puerto de Huelva el traslado de un importante contingente de medios humanos y materiales con destino a las Islas Canarias para participar en el dispositivo de seguridad organizado con motivo de la próxima visita del papa León XIV.

El despliegue ha movilizado a más de 215 agentes pertenecientes a distintas unidades de la Policía Nacional, así como 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, que viajarán junto a más de 170 vehículos hacia las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La operación logística, coordinada desde el puerto onubense, constituye una de las fases previas al amplio dispositivo de seguridad que acompañará al pontífice durante su estancia en Canarias. Los agentes desplazados reforzarán las labores de prevención, protección y control previstas durante los actos programados con motivo de la visita papal.

Entre los recursos movilizados figuran vehículos especializados y unidades policiales con diferentes cometidos operativos, además de los equipos caninos, fundamentales en tareas de detección y seguridad en grandes concentraciones de personas.

La salida del contingente desde Huelva ha supuesto una importante operación de embarque que permitirá trasladar a Canarias tanto a los efectivos policiales como a los medios materiales necesarios para garantizar el correcto desarrollo de los eventos previstos durante la visita de León XIV.

La Policía Nacional ha difundido imágenes del embarque realizado en el Puerto de Huelva, así como declaraciones relacionadas con este despliegue, que se prolongará durante los próximos días en las islas y que forma parte del amplio dispositivo de seguridad diseñado para una visita considerada de máxima relevancia institucional y social.