Más de 2.500 estudiantes comienzan hoy la PAU en Huelva

Un total de 2.510 estudiantes de la provincia de Huelva comienzan este martes la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrará hasta el próximo 4 de junio en siete sedes repartidas por distintos puntos de la provincia.

La Universidad de Huelva ha ultimado durante los últimos días un amplio dispositivo organizativo para garantizar el correcto desarrollo de unos exámenes que marcarán el futuro académico de miles de jóvenes onubenses. Del total de matriculados, 450 alumnos realizarán además la fase voluntaria de admisión con el objetivo de mejorar su nota de acceso a los distintos grados universitarios.

Las pruebas se desarrollarán en cuatro sedes ubicadas en el Campus de El Carmen, concretamente en los aularios Paulo Freire y Galileo Galilei, además de otras tres localizadas en el IES San Blas de Aracena, el IES La Palma de La Palma del Condado y el IES La Arboleda de Lepe.

La fase obligatoria estará compuesta por cuatro exámenes: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II y la asignatura troncal correspondiente a la modalidad de Bachillerato cursada por cada estudiante.

Para el desarrollo de la PAU, la Universidad de Huelva movilizará a más de 200 profesionales entre docentes, correctores, personal técnico y administrativo, responsables de sede y especialistas de apoyo, además de contar con un dispositivo específico para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Entre las novedades de esta edición destacan la incorporación de las nuevas sedes de La Palma del Condado y Lepe, una medida destinada a facilitar la distribución del alumnado y reducir desplazamientos. También se ha habilitado un aula de atención sanitaria para atender posibles incidencias médicas durante los tres días de exámenes.

Asimismo, y en coordinación con el Distrito Único Andaluz y el resto de universidades públicas andaluzas, se llevarán a cabo controles selectivos con detectores de dispositivos electrónicos para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar el uso indebido de tecnología durante las pruebas.

La Universidad de Huelva ha reforzado además sus canales de comunicación con los estudiantes mediante contenidos informativos en redes sociales y la puesta en marcha de un canal oficial de WhatsApp desde el que se ofrecerán avisos y recordatorios relacionados con la PAU y el posterior proceso de admisión universitaria.

Las calificaciones provisionales se darán a conocer el próximo 11 de junio a partir de las diez de la mañana, una fecha marcada ya en rojo por los miles de estudiantes que desde hoy afrontan una de las pruebas más importantes de su etapa educativa.