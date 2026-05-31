Aviso amarillo por calor en el litoral de Huelva este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral de Huelva para este lunes, 1 de junio, entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Ante esta situación, los servicios de emergencia y los ayuntamientos de la costa onubense han recordado una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y otros problemas derivados de las elevadas temperaturas.

Entre los consejos de autoprotección se encuentra beber agua con frecuencia, incluso sin tener sensación de sed, permanecer en lugares frescos o climatizados durante las horas de más calor y reducir la actividad física al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

También se recomienda utilizar ropa ligera y transpirable, optar por comidas poco copiosas basadas en frutas y verduras y evitar dejar a personas o animales en el interior de vehículos estacionados, aunque sea durante un corto periodo de tiempo.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden contactar con el servicio de emergencias 112.

El aviso coincide con el inicio de junio y con un episodio de temperaturas elevadas que afectará a buena parte de la provincia, especialmente a las zonas costeras durante la jornada del lunes.