Huelva afronta un domingo de calor extremo con máximas de hasta 38 grados

Huelva vive este domingo una jornada marcada por un calor inusual para finales de mayo. Las previsiones apuntan a máximas de entre 37 y 38 grados en distintos puntos de la provincia, unos valores que podrían situarse entre los más altos registrados históricamente durante este mes.

La situación ya se dejaba notar desde primeras horas de la mañana. Los termómetros apenas bajaron de los 20 grados durante la madrugada en muchas zonas, dejando una noche especialmente cálida que ha complicado el descanso de miles de personas, especialmente en viviendas sin aire acondicionado o ventiladores.

El episodio de calor llega además cuando todavía faltan varias semanas para el inicio oficial del verano, lo que da una idea de la intensidad de las temperaturas previstas para este fin de semana. La sensación térmica será especialmente elevada durante las horas centrales del día, cuando el mercurio se acercará a registros poco habituales para estas fechas.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado avisos por altas temperaturas en la provincia, los expertos recomiendan actuar con prudencia. La combinación de calor intenso, exposición al sol y esfuerzo físico puede provocar problemas de salud, especialmente entre niños, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre.

Por ello, se aconseja mantener una hidratación constante, evitar salir durante las horas de mayor insolación y buscar espacios frescos y ventilados siempre que sea posible. También se recomienda extremar la precaución en playas, zonas recreativas y actividades deportivas al aire libre.

El calor será generalizado en toda la provincia, tanto en el litoral como en el interior, donde los valores más elevados podrían acercarse a los 38 grados. De confirmarse estas previsiones, Huelva podría registrar una de las jornadas más calurosas de un mes de mayo de los últimos años.

Tras una primavera marcada por las lluvias y temperaturas suaves, la provincia se enfrenta de golpe a un escenario plenamente veraniego que sirve además como anticipo de una campaña estival que comienza mostrando toda su fuerza.