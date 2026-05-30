Escapadas de un día desde Huelva: los rincones menos conocidos para perderse este fin de semana

Cada vez son más los onubenses que buscan escapadas rápidas y tranquilas sin necesidad de recorrer largas distancias. La provincia de Huelva cuenta con numerosos rincones poco conocidos que permiten disfrutar de naturaleza, gastronomía y patrimonio en trayectos de menos de una hora desde la capital.

Uno de esos destinos es Valdelarco, en plena Sierra, un pequeño pueblo de calles empedradas y casas blancas que mantiene intacta gran parte de su esencia tradicional. También gana protagonismo Linares de la Sierra, especialmente durante los fines de semana de primavera, gracias a sus senderos y su tranquilidad.

Más cerca de la costa, enclaves como las lagunas de Palos y Las Madres ofrecen rutas sencillas ideales para hacer en familia, mientras que espacios como el entorno de Los Enebrales, entre Punta Umbría y La Bota, permiten disfrutar de pinares y dunas lejos de las zonas más masificadas.

Otra opción cada vez más recomendada es recorrer pequeños pueblos del Andévalo como El Granado, Sanlúcar de Guadiana o Paymogo, donde el turismo rural y la gastronomía local comienzan a atraer a visitantes que buscan experiencias diferentes y alejadas de las rutas habituales.

En la Cuenca Minera, además de Riotinto, muchos viajeros empiezan a descubrir lugares menos conocidos como Berrocal o Campofrío, donde todavía se conserva la esencia de los antiguos pueblos mineros y el paisaje ofrece imágenes espectaculares.