La provincia disfrutará de un fin de semana plenamente veraniego con máximas de hasta 30 grados

La provincia de Huelva afronta el último fin de semana de mayo con un tiempo plenamente estable y temperaturas que invitan a disfrutar de las playas, el campo y las actividades al aire libre.

Según las previsiones meteorológicas, tanto el sábado como el domingo estarán dominados por los cielos poco nubosos o despejados, consolidando el cambio de tiempo registrado en las últimas semanas.

En la capital onubense, los termómetros alcanzarán los 29 grados el sábado y los 30 grados el domingo, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16 y los 17 grados.

El ascenso térmico también se dejará notar en buena parte de la provincia, especialmente en las comarcas del interior, donde el ambiente será cada vez más cálido conforme avance el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología ya venía advirtiendo de una subida progresiva de las temperaturas en Andalucía occidental tras varias semanas de tiempo más fresco e inestable.

En la costa, aunque las brisas suavizarán algo el ambiente durante las horas centrales del día, se espera una gran afluencia de personas a las playas coincidiendo además con el inicio del periodo de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía este domingo.

Todo apunta a que el calor seguirá ganando protagonismo durante la próxima semana, con temperaturas que podrían superar ampliamente los 30 grados en numerosos puntos de la provincia y marcar el primer episodio claramente veraniego de este año.