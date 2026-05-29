Ayamonte acogerá los actos del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil

La Guardia Civil celebrará en Ayamonte los actos conmemorativos del 182 aniversario de su fundación, una efeméride que reunirá durante los próximos días diversas actividades dirigidas tanto a la ciudadanía como a la comunidad educativa del municipio.

La programación arrancará el próximo 2 de junio con una jornada de puertas abiertas destinada a escolares de la localidad. La actividad se desarrollará a partir de las 9:30 horas en el campo de fútbol Blas Infante, donde los alumnos podrán conocer de cerca los distintos medios y especialidades con los que cuenta la Guardia Civil en la provincia de Huelva.

Durante la jornada se instalarán diferentes expositores y se realizarán exhibiciones para acercar el trabajo diario de la institución a los más jóvenes, permitiéndoles conocer de primera mano algunas de las unidades que desarrollan su labor en el territorio provincial.

El acto central tendrá lugar el 3 de junio a las 20:00 horas en el Paseo de la Ribera. La ceremonia estará presidida por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Julio Serrano, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, junto a otras autoridades civiles y militares.

El programa incluirá la lectura del Real Decreto Fundacional de la Guardia Civil, la entrega de condecoraciones y un homenaje a los miembros del cuerpo fallecidos en acto de servicio. Como cierre de la celebración, se desarrollará un desfile militar por el céntrico paseo ayamontino.

La Guardia Civil ha invitado a todos los ciudadanos que lo deseen a asistir a estos actos y participar en una celebración que busca acercar la institución a la sociedad y poner en valor su historia y servicio público.

Esta será la quinta ocasión consecutiva en la que la conmemoración provincial del aniversario se celebra fuera de la capital onubense. En años anteriores, los actos tuvieron como escenario las localidades de Aracena, Valverde del Camino, La Palma del Condado y Moguer.

Desde la Comandancia también se ha agradecido la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Ayamonte para la organización y desarrollo de las actividades previstas con motivo de esta efeméride.