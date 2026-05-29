La música de Bad Bunny irrumpe en aulas de Huelva tras un 'hackeo' en las pizarras digitales de varios centros andaluces

La jornada lectiva de este jueves y viernes ha dejado una escena tan insólita como inesperada en numerosos centros educativos andaluces, incluidos algunos de la provincia de Huelva. Varias pizarras digitales instaladas en colegios e institutos comenzaron a reproducir de forma simultánea una canción de Bad Bunny, interrumpiendo las clases y sorprendiendo tanto a profesores como a alumnos.

Según ha confirmado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el incidente fue detectado en centros de distintas provincias andaluzas y ya se encuentra bajo investigación para determinar su origen. Por el momento no se ha aclarado si se trata de un fallo técnico generalizado o de un acceso no autorizado a los sistemas informáticos.

Los hechos se produjeron durante la mañana del jueves y del viernes, en torno a las diez. De forma repentina, las pantallas digitales que se estaban utilizando en las aulas dejaron de mostrar el contenido habitual y comenzaron a reproducir el tema Debí tirar más fotos, uno de los éxitos más recientes del cantante puertorriqueño.

Junto a la música apareció además un mensaje que llamó especialmente la atención de docentes y estudiantes: “A petición de Irene”. La reproducción apenas duró alrededor de un minuto, pero fue suficiente para generar sorpresa en numerosos centros educativos.

Profesores afectados explican que en un primer momento pensaron que podía tratarse de una broma realizada por algún alumno, aunque la simultaneidad de los hechos en distintos centros hizo

Imagen de las pizarras electrónicas en el IES de San Juan del Puerto

descartar rápidamente esa posibilidad. El incidente también habría afectado a centros de la provincia de Huelva, donde las pizarras digitales mostraron el mismo comportamiento.

La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer qué ocurrió exactamente y determinar si se trató de un fallo técnico en la plataforma utilizada por los centros educativos o de algún tipo de intrusión externa.

Mientras se conocen los resultados de esa investigación, la irrupción de Bad Bunny en las aulas se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de la semana entre docentes y estudiantes andaluces.