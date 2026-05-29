El Colegio de Médicos de Huelva pide extremar la vigilancia sobre niños y mayores ante la subida de las temperaturas

La llegada de las altas temperaturas a la provincia de Huelva ha llevado al Colegio Oficial de Médicos a lanzar una serie de recomendaciones para prevenir los efectos adversos del calor, especialmente entre los colectivos más vulnerables como niños, personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre.

La institución sanitaria advierte de que el aumento de las temperaturas previsto para este fin de semana obliga a extremar las precauciones para evitar problemas como deshidratación, agotamiento por calor, mareos, calambres musculares o golpes de calor, una situación que puede llegar a ser grave y requerir atención médica urgente.

La doctora Ana Cristina Rodríguez recomienda mantener una hidratación frecuente, incluso cuando no exista sensación de sed. Para ello aconseja consumir agua y zumos de frutas de manera regular y reducir las bebidas azucaradas o con alto contenido en cafeína, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos.

Entre las principales medidas preventivas figura evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas, buscar siempre zonas de sombra y permanecer, en la medida de lo posible, en espacios frescos, ventilados o climatizados. También se recomienda ventilar las viviendas a primera hora de la mañana o durante la noche y mantener cerradas persianas y ventanas durante las horas de más calor.

Los médicos aconsejan además utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, preferentemente confeccionada con tejidos naturales como algodón o lino, así como protegerse con sombreros, gorras y gafas de sol cuando se permanezca en el exterior.

La alimentación también juega un papel importante durante los episodios de calor. Los especialistas recomiendan optar por comidas ligeras y frescas, aumentando el consumo de frutas, verduras, ensaladas y gazpachos para favorecer la hidratación y el aporte de sales minerales.

El Colegio de Médicos recuerda igualmente la importancia de no dejar nunca a niños, personas mayores o dependientes dentro de vehículos estacionados, aunque sea durante pocos minutos, y anima a prestar atención a vecinos de edad avanzada que vivan solos.

En el caso de quienes practican deporte, se aconseja realizar la actividad física a primera hora de la mañana o al final de la tarde para evitar los momentos de máxima temperatura.

Los expertos también recomiendan precaución en las playas, utilizando sombrillas o zonas de sombra y aplicando protector solar cada dos o tres horas. Asimismo, aconsejan evitar introducirse bruscamente en el agua para prevenir posibles problemas derivados del contraste térmico.

Los médicos recuerdan que síntomas como dolor de cabeza, cansancio intenso, náuseas, debilidad, mareos o dificultad para concentrarse pueden ser señales de alerta. Si aparecen signos más graves como confusión, pérdida de conocimiento, alteraciones del comportamiento o dificultades respiratorias, es necesario solicitar asistencia sanitaria inmediata.

Desde el Colegio de Médicos insisten en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar complicaciones derivadas del calor y hacen un llamamiento a la prudencia para proteger especialmente a las personas más vulnerables durante los primeros días de temperaturas veraniegas.