Las heridas invisibles del incendio: las grandes preguntas sobre el impacto en Doñana

El incendio forestal declarado en el término municipal de Almonte entra en su fase final. Con el fuego ya controlado y los efectivos centrados en rematar puntos calientes y evitar posibles reproducciones, comienza a surgir una pregunta inevitable: ¿qué huella dejará este incendio en Doñana?

Porque aunque las llamas estén próximas a desaparecer, el verdadero alcance del incendio tardará todavía semanas, meses e incluso años en conocerse. La emergencia entra ahora en una nueva etapa en la que investigadores, técnicos y científicos tratarán de responder a las grandes incógnitas que deja el fuego.

La primera de ellas será determinar qué provocó el incendio. Los especialistas deberán analizar el punto de inicio y las circunstancias que rodearon el origen de las llamas para esclarecer si detrás hubo una negligencia, un accidente o algún otro factor desencadenante.

La segunda gran cuestión afecta directamente a la fauna. Aunque muchos animales logran escapar cuando avanza el fuego, no todas las especies tienen la misma capacidad de reacción. Los expertos deberán evaluar si el incendio ha afectado a zonas de refugio, reproducción o alimentación y si algunas especies especialmente sensibles han sufrido consecuencias significativas.

La flora constituye otra de las grandes preocupaciones. Buena parte de la vegetación mediterránea posee mecanismos naturales de adaptación al fuego y capacidad para rebrotar, pero la recuperación dependerá de la intensidad alcanzada por las llamas y del grado de afección sufrido por cada zona. Habrá áreas que puedan regenerarse de manera natural y otras que podrían requerir actuaciones específicas para acelerar su recuperación.

Igualmente importante será conocer cómo ha quedado el suelo. Las altas temperaturas pueden modificar sus características y reducir temporalmente su capacidad para retener agua. Además, la pérdida de vegetación deja el terreno más vulnerable frente a la erosión, especialmente cuando lleguen las primeras lluvias importantes.

Otra pregunta clave será cuánto tiempo necesitará Doñana para recuperarse. Aunque las primeras señales de regeneración pueden aparecer relativamente pronto, la restauración completa de determinados ecosistemas puede prolongarse durante años. Los especialistas recuerdan que la recuperación visual del paisaje no siempre coincide con la recuperación ecológica real.

También será el momento de analizar qué enseñanzas deja este incendio. Cada gran fuego permite revisar protocolos de prevención, sistemas de vigilancia, infraestructuras forestales y capacidad de respuesta ante emergencias. Las conclusiones que se extraigan podrían resultar fundamentales para afrontar futuros episodios en un contexto de temperaturas cada vez más extremas.

Con el incendio bajo control, la provincia comienza a mirar más allá de las llamas. La extinción marcará el final de la emergencia, pero será entonces cuando empiece el trabajo de responder a las preguntas que determinarán el verdadero impacto del fuego sobre Doñana y su capacidad para volver a levantarse.