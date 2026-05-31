Huelva, entre las provincias más fieles de España: solo cuatro territorios presentan mejores datos

Huelva puede presumir de ser una de las provincias más fieles de todo el país. Así lo refleja un estudio nacional sobre infidelidad difundido a través de un mapa estadístico en redes sociales, donde la provincia aparece situada entre las cinco mejores cifras de España.

Según los datos publicados, únicamente un 22% de los onubenses reconoce haber sido infiel alguna vez, un porcentaje que coloca a Huelva en el Top 5 nacional y como la provincia más fiel de Andalucía.

Tan solo cuatro territorios presentan cifras inferiores: Cuenca, con un 16,1%; Álava, con un 16,2%; Guadalajara, con un 19%; y Teruel, con un 20%. Tras ellas aparece Huelva, consolidándose como una de las provincias con menor índice de infidelidad de todo el país.

El contraste con otras zonas de España es considerable. La media nacional se sitúa en el 31,7%, casi diez puntos por encima del dato onubense. Además, algunas provincias alcanzan cifras mucho más elevadas, como Zamora, que lidera el ranking con un 52,2%, o Jaén, que llega al 41%.

Dentro de Andalucía, Huelva destaca claramente sobre el resto de provincias. Sevilla registra un 24%, Granada un 23,3%, Córdoba un 28,6%, Cádiz un 28,7% y Málaga alcanza el 37,5%, una de las cifras más altas de la comunidad autónoma.

La publicación del mapa ha generado un enorme revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han reaccionado en tono de humor al dato onubense. Comentarios como “en Huelva todavía creemos en el amor” o “los más fieles están en la provincia” se han multiplicado en las últimas horas.

Más allá del tono desenfadado con el que muchos han compartido el estudio, lo cierto es que Huelva aparece como una de las provincias españolas donde menos personas admiten haber sido infieles, reforzando una curiosa clasificación en la que la provincia sale especialmente bien parada.