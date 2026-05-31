Estos dos pueblos de Huelva, entre los más felices de España según un ranking nacional

La provincia de Huelva puede presumir de contar con dos de los pueblos más felices de España. Así lo asegura el ranking elaborado por Azucarera, un estudio nacional que analiza diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida, el bienestar social, el entorno natural o la gastronomía de distintas localidades del país.

En la clasificación aparecen Isla Cristina, que ocupa el puesto número 18, y Aracena, situada en la posición 33 de un listado compuesto por los 39 municipios españoles más felices.

El estudio pone en valor aquellos destinos donde el estilo de vida, la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la vida social generan una mayor sensación de felicidad entre vecinos y visitantes.

En el caso de Isla Cristina, el ranking destaca el atractivo de sus playas, el ambiente ligado al mar, la gastronomía marinera y el carácter abierto de la localidad costera, convertida desde hace años en uno de los destinos más reconocidos del litoral andaluz.

Por su parte, Aracena representa la tranquilidad y el encanto de la Sierra de Huelva. Su entorno natural, la gastronomía vinculada al jamón ibérico, el turismo rural y espacios emblemáticos como la Gruta de las Maravillas han sido algunos de los factores que han permitido al municipio serrano entrar en esta clasificación nacional.

El ranking está encabezado por localidades como Chipiona, Ronda, Nerja, Peñíscola o Tarifa, aunque Andalucía vuelve a ser una de las comunidades con mayor presencia dentro del listado.

La inclusión de Isla Cristina y Aracena confirma además la diversidad de la provincia de Huelva, capaz de situar entre los pueblos más felices de España tanto a un destino de costa como a uno de interior.