Andalucía activa el periodo de alto riesgo de incendios forestales

Andalucía inicia este lunes, 1 de junio, el periodo de alto riesgo de incendios forestales, una situación que se prolongará hasta el próximo 15 de octubre y que implica importantes restricciones para evitar fuegos en el medio natural durante los meses más calurosos del año.

La medida, regulada por una orden de la Consejería de Medio Ambiente, prohíbe el uso del fuego en terrenos forestales y en las denominadas zonas de influencia forestal, que abarcan todos aquellos terrenos agrícolas o urbanos situados a menos de 400 metros de áreas forestales.

Entre las actividades prohibidas se encuentran las barbacoas, hogueras, quemas agrícolas, quemas de residuos forestales y cualquier otro uso del fuego, incluso en zonas recreativas o de acampada que habitualmente cuentan con instalaciones habilitadas para ello.

Además, durante este periodo también queda prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de la red de carreteras en terrenos forestales y espacios próximos al monte, una medida destinada a reducir las posibilidades de que se produzca un incendio por negligencia o accidente.

La normativa contempla algunas excepciones previa autorización administrativa. Entre ellas figuran determinadas barbacoas en establecimientos turísticos y restaurantes rurales, la preparación de alimentos en campamentos juveniles educativos o el uso de hornos y calderas tradicionales.

Respecto a la circulación de vehículos, sí está permitida cuando esté relacionada con labores agrícolas, gestión de fincas, vigilancia medioambiental o prevención de incendios. También se autoriza en romerías tradicionales y para acceder a determinadas infraestructuras públicas.

La Junta recuerda que Andalucía presenta cada verano unas condiciones especialmente favorables para la propagación de incendios forestales debido a las altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y el estado de la vegetación, por lo que cualquier imprudencia puede desencadenar importantes daños ambientales y económicos.