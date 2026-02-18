Vázquez Medel, Emilio Martín, Argentina, Martín Lagares, Fernando Vergel y Antonio Pontón, entre las Banderas de Andalucía 2026 en Huelva

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, ha dado a conocer los nombres de las once personas e instituciones distinguidas con las Banderas de Andalucía 2026 en la provincia, un reconocimiento que pone en valor su contribución al desarrollo, el crecimiento y la proyección de Huelva y de la comunidad autónoma.

Entre los galardonados figuran el catedrático y escritor Vázquez Medel, la entidad Argentina, así como Martín Lagares, Fernando Vergel y Antonio Pontón, junto a otros nombres que completan la nómina de reconocidos en esta edición. Las distinciones abarcan distintos ámbitos como la cultura, la empresa, la acción social o la trayectoria profesional.

La gala de entrega de las Banderas de Andalucía tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero, a las 18.00 horas, en el Teatro España de La Palma del Condado, en un acto institucional que cada año antecede a la celebración del Día de Andalucía y que reconoce el talento y el compromiso de la sociedad onubense.