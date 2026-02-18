Vázquez Medel, Emilio Martín, Argentina, Martín Lagares, Fernando Vergel y Antonio Pontón, entre las Banderas de Andalucía 2026 en Huelva
La entrega de los reconocimientos se celebrará el próximo 23 de febrero en el Teatro España de La Palma del Condado
Entre los galardonados figuran el catedrático y escritor Vázquez Medel, la entidad Argentina, así como Martín Lagares, Fernando Vergel y Antonio Pontón, junto a otros nombres que completan la nómina de reconocidos en esta edición. Las distinciones abarcan distintos ámbitos como la cultura, la empresa, la acción social o la trayectoria profesional.
La gala de entrega de las Banderas de Andalucía tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero, a las 18.00 horas, en el Teatro España de La Palma del Condado, en un acto institucional que cada año antecede a la celebración del Día de Andalucía y que reconoce el talento y el compromiso de la sociedad onubense.