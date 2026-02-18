Un mes después de Adamuz: Huelva pasa de la conmoción al deseo de normalidad

Un mes después del accidente ferroviario de Adamuz, Huelva sigue mirando atrás con el corazón encogido. El paso de las semanas no ha borrado la conmoción que provocó la tragedia ni el impacto emocional que dejó en la provincia, donde muchas familias y viajeros habituales sintieron el golpe como propio.

Durante estos treinta días, el recuerdo de las víctimas ha estado muy presente en conversaciones, gestos y silencios. Más allá de la interrupción del servicio, lo que permanece es la huella humana: nombres, historias y proyectos truncados que han marcado a una comunidad acostumbrada a utilizar el tren como vía de conexión con el resto del país. El accidente no solo alteró la movilidad; removió la conciencia colectiva.

La recuperación ayer, 17 de febrero, de las conexiones ferroviarias con Madrid supone un paso hacia la normalidad, pero llega inevitablemente envuelta en memoria. Cada tren que vuelve a salir lo hace bajo la sombra de lo ocurrido, recordando que detrás de cualquier infraestructura hay vidas. Huelva avanza, sí, pero lo hace sin olvidar.