El Hospital Juan Ramón Jiménez registra el mayor seguimiento de la huelga médica en Andalucía con un 45,57%

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha sido el centro andaluz con mayor porcentaje de seguimiento en la segunda jornada de la huelga médica convocada contra el nuevo Estatuto Marco, alcanzando un 45,57%. Este dato sitúa además a Huelva como la provincia con más incidencia en el conjunto de Andalucía.

Tras el hospital onubense, los centros con mayor participación han sido el Torrecárdenas de Almería y el Virgen Macarena de Sevilla. En la provincia, el Hospital Infanta Elena ha registrado un 34,55% de seguimiento, mientras que el Área Sanitaria Norte —que engloba el Hospital de Riotinto y la Atención Primaria Norte— ha alcanzado un 23,56%. Por su parte, el Distrito de Atención Primaria Condado-Campiña ha contabilizado un 13,56%.

Todos los centros han funcionado con servicios mínimos obligatorios, circunstancia que condiciona los porcentajes oficiales. Desde el colectivo médico señalan que la dispersión geográfica de la provincia obliga a mantener a un elevado número de facultativos en estos servicios esenciales, lo que reduce el impacto estadístico del paro. Aseguran, en este sentido, que el respaldo real a la convocatoria es superior al reflejado en los datos, ya que muchos profesionales designados para garantizar la asistencia comparten las reivindicaciones aunque no hayan podido secundar la huelga.