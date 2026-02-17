Renfe restablece la alta velocidad entre Madrid y Huelva tras el accidente de Adamuz

Renfe ha restablecido este martes, 17 de febrero, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, incluida la conexión Madrid–Huelva, tras la autorización de circulación por parte de Adif una vez finalizados los trabajos derivados del accidente registrado en Adamuz.

La recuperación del servicio se produce después de completar las reparaciones en la infraestructura, así como las pruebas técnicas y de señalización necesarias para garantizar la seguridad en la circulación. Con ello, los trenes Madrid–Huelva vuelven a operar con sus horarios habituales, poniendo fin a varias semanas de interrupciones que han afectado a cientos de viajeros onubenses.

Durante el tiempo que ha permanecido suspendida la línea, Renfe activó un Plan Alternativo de Transporte para mantener la movilidad entre Madrid y Andalucía. Desde su puesta en marcha el pasado 20 de enero, cerca de 72.000 viajeros utilizaron este dispositivo especial. La compañía ha recordado que los pasajeros afectados por cancelaciones han dispuesto de opciones de cambio y reembolso sin coste adicional.

Mientras que las conexiones con Sevilla, Cádiz, Granada y Huelva recuperan la normalidad, la relación Madrid–Málaga seguirá con un plan alternativo hasta inicios de marzo debido a la prolongación de los trabajos en la infraestructura.