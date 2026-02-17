Detenido en Hinojos tras circular por la A-49 con un vehículo robado en Portugal

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor del robo de un vehículo sustraído en Portugal y recuperado cuando circulaba en sentido Sevilla por la A-49, a su paso por el término municipal de Hinojos.

Los hechos se produjeron el pasado 7 de febrero, a primera hora de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas alertando de la presencia de un vehículo detenido en la autovía y de una persona que realizaba señales para frenar el tráfico, generando un evidente riesgo para la seguridad vial. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva.

Los agentes comprobaron que se trataba de una furgoneta con signos claros de haber sido sustraída, al presentar la ventanilla delantera izquierda fracturada y el cableado del encendido manipulado. Tras una batida por la zona, localizaron al sospechoso y, gracias a las gestiones realizadas a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA), confirmaron que el propietario legítimo estaba interponiendo en ese momento la denuncia por robo en Portugal.

Ante estas evidencias, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor y a la posterior entrega del vehículo a su propietario, destacando la importancia de la colaboración transfronteriza entre España y Portugal para la resolución de este tipo de delitos.