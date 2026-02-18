Liberado un nuevo lince ibérico en el Espacio Natural de Doñana

El Espacio Natural de Doñana, integrado por el Parque Nacional y el Parque Natural, ha acogido la suelta de un nuevo ejemplar de lince ibérico. Se trata de Walabi, un macho de un año nacido en el Centro de Cría de Silves (Portugal), que inicia ahora su adaptación al medio natural tras completar las fases previas de preparación y seguimiento.

La liberación se ha llevado a cabo en la finca de Las Marismillas mediante el sistema de “liberación blanda”, que permite al animal permanecer durante varias semanas en un cercado de preadaptación antes de su incorporación definitiva al entorno. El ejemplar ha sido equipado con un collar de seguimiento para controlar sus movimientos y facilitar su integración en la subpoblación Doñana-Aljarafe, reforzando además su diversidad genética.

Esta actuación se produce en un momento de consolidación del lince ibérico, que ha pasado de estar al borde de la extinción con apenas 94 ejemplares a principios de siglo a alcanzar los 836 individuos en Andalucía en 2024, dentro de una población peninsular de 2.401 linces. Doñana continúa así desempeñando un papel clave en la recuperación de una especie emblemática convertida hoy en referente internacional de conservación.