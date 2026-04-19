El uso de la bicicleta en Huelva crece, pero sigue lejos de consolidarse como alternativa real

El uso de la bicicleta en Huelva ha experimentado un crecimiento progresivo en los últimos años, impulsado por la preocupación por el medio ambiente, el aumento del coste del combustible y la búsqueda de alternativas de movilidad más sostenibles y saludables. Cada vez es más habitual ver a onubenses desplazándose en bici, tanto para ir al trabajo como para realizar gestiones cotidianas o disfrutar del ocio.

Sin embargo, este aumento no se ha traducido aún en una consolidación real de la bicicleta como medio de transporte principal en la ciudad. Uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de una red de carriles bici completamente conectada. Aunque existen diversos tramos repartidos por la capital, muchos de ellos no están enlazados entre sí, lo que obliga a los usuarios a circular por calzadas compartidas con vehículos o a interrumpir sus trayectos.

La seguridad es otro de los factores clave que frenan su expansión. La convivencia con el tráfico rodado y, en ocasiones, con peatones en zonas compartidas genera incertidumbre, especialmente entre quienes se plantean utilizar la bicicleta de forma habitual. Esta percepción de riesgo hace que muchos potenciales usuarios opten por otros medios de transporte.

A pesar de ello, el cambio de mentalidad es evidente. El número de ciclistas sigue creciendo, especialmente entre los más jóvenes, y la bicicleta se va abriendo paso como una opción cada vez más presente en la movilidad urbana. No obstante, expertos y usuarios coinciden en que aún queda margen de mejora, especialmente en materia de infraestructuras, señalización y concienciación, para que Huelva pueda dar el salto definitivo hacia una movilidad más sostenible.