Comienzan las obras de emergencia en la A-497

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de emergencia en la carretera A-497 para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a la provincia de Huelva durante los primeros meses del año.

Las actuaciones se centran en subsanar los deterioros provocados por las intensas lluvias y garantizar la seguridad vial en una de las principales vías de comunicación de la provincia, utilizada diariamente por miles de conductores para conectar Huelva capital con Punta Umbría y otros municipios del litoral.

Los temporales registrados durante el invierno provocaron afecciones en distintos puntos de la red viaria andaluza, obligando a ejecutar intervenciones urgentes para restablecer las condiciones óptimas de circulación y prevenir nuevos problemas ante futuros episodios de lluvia.

Con el inicio de estas obras, la administración autonómica busca reforzar la infraestructura y asegurar el correcto funcionamiento de una carretera estratégica para la movilidad de residentes y visitantes, especialmente de cara a la temporada estival, cuando aumenta notablemente el tráfico hacia la costa onubense.

Los trabajos se desarrollarán en las próximas semanas y podrán ocasionar afecciones puntuales al tráfico mientras se ejecutan las actuaciones previstas.