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Comienzan las obras de emergencia en la A-497

Los trabajos buscan reparar los deterioros sufridos en la carretera que conecta Huelva con Punta Umbría después de los temporales del pasado invierno
Comienzan las obras de emergencia en la A-497 tras los daños causados por las borrascas
Comienzan las obras de emergencia en la A-497 tras los daños causados por las borrascas
Obras
Comienzan las obras de emergencia en la A-497
Redacción
Redacción
08/06/26 - 11:29

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de emergencia en la carretera A-497 para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a la provincia de Huelva durante los primeros meses del año.

Las actuaciones se centran en subsanar los deterioros provocados por las intensas lluvias y garantizar la seguridad vial en una de las principales vías de comunicación de la provincia, utilizada diariamente por miles de conductores para conectar Huelva capital con Punta Umbría y otros municipios del litoral.

Los temporales registrados durante el invierno provocaron afecciones en distintos puntos de la red viaria andaluza, obligando a ejecutar intervenciones urgentes para restablecer las condiciones óptimas de circulación y prevenir nuevos problemas ante futuros episodios de lluvia.

Con el inicio de estas obras, la administración autonómica busca reforzar la infraestructura y asegurar el correcto funcionamiento de una carretera estratégica para la movilidad de residentes y visitantes, especialmente de cara a la temporada estival, cuando aumenta notablemente el tráfico hacia la costa onubense.

Los trabajos se desarrollarán en las próximas semanas y podrán ocasionar afecciones puntuales al tráfico mientras se ejecutan las actuaciones previstas.