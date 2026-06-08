Huelva disfrutará de una semana de pleno verano con máximas de hasta 33 grados

Huelva afronta desde este lunes una semana de tiempo estable y temperaturas propias del verano, con máximas que rondarán los 33 grados en algunas zonas de la provincia hasta el próximo viernes.

La previsión meteorológica apunta a jornadas dominadas por el sol y con valores que se moverán entre los 30 y los 33 grados durante las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán suaves, entre los 18 y los 20 grados, favoreciendo noches agradables.

Los días más cálidos se esperan entre el martes y el jueves, cuando los termómetros podrían alcanzar los registros más elevados de la semana, especialmente en municipios del interior. En el litoral, la cercanía del mar contribuirá a suavizar ligeramente el ambiente.

Este escenario llega además en vísperas de numerosas celebraciones y fiestas patronales en distintos municipios onubenses, así como en pleno inicio de la temporada turística, con unas condiciones muy favorables para las actividades al aire libre y el disfrute de playas, espacios naturales y terrazas.

Todo apunta a que Huelva vivirá una semana marcada por el sol, el buen tiempo y unas temperaturas plenamente estivales cuando aún no se ha alcanzado el ecuador del mes de junio.