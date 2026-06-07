Un día de playa cuesta ya más de 80 euros

Ir a la playa sigue siendo uno de los planes favoritos del verano en Huelva, pero disfrutar de una jornada completa junto al mar resulta hoy bastante más caro que hace apenas unos años. Lo que tradicionalmente se consideraba una opción económica para pasar el día en familia se ha convertido en un gasto que, en muchos casos, supera con facilidad los 80 euros.

El cálculo varía en función del municipio elegido, la distancia recorrida o el tipo de consumo realizado durante la jornada. Sin embargo, tomando como referencia una familia formada por dos adultos y dos niños que se desplaza desde el área metropolitana de Huelva hasta alguno de los principales destinos costeros de la provincia, la factura final puede resultar considerable.

El combustible representa uno de los primeros gastos. Dependiendo del recorrido, el desplazamiento de ida y vuelta puede situarse entre los 10 y los 20 euros. A ello hay que sumar el coste del aparcamiento en aquellas zonas donde existen estacionamientos regulados o privados, una partida que puede oscilar entre los cinco y los diez euros durante toda la jornada.

Una vez instalada la familia en la playa aparecen otros desembolsos habituales. El alquiler de sombrilla y hamacas puede alcanzar fácilmente los 20 euros, aunque muchas personas optan por llevar su propio equipamiento para reducir gastos.

La comida sigue siendo uno de los factores que más influye en el presupuesto final. Un almuerzo sencillo en un chiringuito para cuatro personas puede superar los 50 euros, especialmente si se incluyen bebidas y postres. Incluso quienes preparan la comida en casa terminan realizando compras adicionales de agua, refrescos, snacks o helados a lo largo del día.

Precisamente los helados se han convertido en uno de los símbolos de la subida de precios. Lo que hace unos años suponía un gasto relativamente pequeño puede representar ahora entre 10 y 15 euros para una familia.

Si se suman todos estos conceptos, una jornada de playa puede situarse entre los 80 y los 120 euros dependiendo de las circunstancias. Una cantidad que obliga a muchas familias a planificar con mayor detalle sus escapadas estivales.

A pesar de ello, las playas onubenses continúan llenándose cada verano. La calidad de sus arenales, la amplitud de sus espacios naturales y la oferta de ocio disponible siguen siendo un poderoso reclamo para residentes y turistas.

Muchos visitantes intentan contener el gasto llevando comida preparada, utilizando sombrillas propias o compartiendo desplazamientos. Otros optan por playas menos concurridas donde el estacionamiento resulta más sencillo y algunos servicios tienen un coste menor.

Lo cierto es que disfrutar de un día junto al mar sigue siendo una de las actividades preferidas del verano, aunque hacerlo requiere cada vez un mayor esfuerzo económico para miles de familias. En una época marcada por la subida generalizada de precios, hasta un plan tan tradicional como ir a la playa refleja cómo ha cambiado el coste de la vida en los últimos años.