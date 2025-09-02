La Universidad de Huelva arranca el curso con su fiesta universitaria de inicio de clases

La Universidad de Huelva da la bienvenida al nuevo curso académico con la fiesta universitaria de inicio de clases, un evento pensado para reencontrar a los estudiantes y prepararles para el arranque de las clases. La cita será el 12 de septiembre en el Parque Alonso Sánchez, desde las 20:30 hasta las 2:00 horas, con la participación de DJs como Mike Mora, Javi Torres, David Domínguez y Tami DJ.

La organización recuerda que el acceso será exclusivo para mayores de 18 años, con carné universitario o matrícula vigente. Cada estudiante podrá invitar hasta cinco amigos no universitarios, siempre que también sean mayores de edad, y se permitirá la participación de alumnos de otras universidades previa acreditación. Además, se anima a los asistentes a compartir la noticia en redes sociales para invitar a sus compañeros.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva, así como con servicios de seguridad y emergencias, garantizando un espacio seguro y de calidad. Según los organizadores, esta fiesta no solo ofrece diversión y música, sino que refuerza el papel de Huelva como ciudad universitaria de referencia, atrayendo a estudiantes de toda la provincia, España e incluso del extranjero.

Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva apuesta por fomentar la convivencia, el ocio responsable y la integración de su comunidad estudiantil, creando un entorno dinámico y atractivo para los jóvenes que comienzan un nuevo curso académico.