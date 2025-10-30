Detenido un empresario onubense por vender contratos de trabajo a extranjeros para regularizar su situación

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas, entre ellas un empresario del sector agrícola, por delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, tras vender contratos de trabajo que permitieran a ciudadanos extranjeros regularizar su situación administrativa en España.

La investigación comenzó gracias a la colaboración de un particular, que aportó documentación facilitada por las propias víctimas, quienes, por miedo a las amenazas y coacciones del empresario, así como por su situación irregular, no habían denunciado los hechos.

Durante la pesquisa policial se localizaron varias víctimas que declararon haber pagado hasta 6.000 euros al empresario para obtener un contrato de trabajo. Además, se constató que a algunos trabajadores se les descontaban de sus nóminas los abonos correspondientes a los seguros sociales.

Entre las pruebas presentadas por las víctimas se encuentran grabaciones y documentos videográficos de encuentros con el empresario, en los que exigía cantidades de dinero y discutía con empleados por desacuerdos sobre los pagos, evidenciando las pésimas condiciones laborales. Se significa la complejidad de la investigación policial ya que las víctimas son nacionales de terceros países y tenían el temor de que se vieran paralizados sus expedientes de regularización y por ende se les incoaran otros de propuesta de sanción o expulsión por su situación administrativa irregular.

La operación forma parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que pone a disposición de la ciudadanía la línea 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para colaboraciones anónimas y confidenciales.