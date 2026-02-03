La UME se despliega en Huelva para reforzar la respuesta ante el temporal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada por el Ministerio del Interior, a petición de Capitanía Marítima, para intervenir en la provincia de Huelva ante los efectos del intenso temporal que afecta al suroeste peninsular. El dispositivo se concentra en los puertos de La Laja (El Granado), Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte, donde también se vigila el posible desbordamiento de las balsas mineras de la zona.



Más de 250 militares y 90 vehículos especializados trabajan asimismo en las provincias de Cádiz y Granada con el objetivo de proteger a la población y minimizar los daños ocasionados por las fuertes precipitaciones.

En Huelva, las tareas incluyen operaciones de rescate en zonas de difícil acceso, labores de ingeniería y desescombro, limpieza de viales y apuntalamiento de estructuras dañadas. También se llevan a cabo trabajos de contención y achique de aguas, junto con apoyo aéreo mediante helicópteros destinados al reconocimiento y la evacuación de emergencia.

El contingente militar proporciona además asistencia logística y suministros básicos a los vecinos afectados, garantizando la cobertura de necesidades mientras se estabilizan las infraestructuras. El Ministerio del Interior mantiene el seguimiento continuo de la situación meteorológica y no descarta ampliar el despliegue en función de la evolución del temporal.