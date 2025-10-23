Última jornada de recogida de ADN en Huelva para avanzar en la búsqueda de bebés robados

La Asociación Bebés Robados Huelva celebra este viernes 24 de octubre, a las 17:00 horas, la cuarta y última jornada de recogida de muestras de ADN en La Gota de Leche. La cita forma parte del proceso iniciado tras las exhumaciones realizadas en agosto en el cementerio de La Soledad, donde se localizaron restos óseos en varias fosas comunes.

El objetivo es cotejar los perfiles genéticos de las familias con los restos rescatados, en un paso clave para avanzar en la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas del robo de bebés cometido en distintos hospitales onubenses durante décadas.

La recogida está coordinada por la Asociación Bebés Robados Huelva, en colaboración con el Laboratorio de la Universidad de Granada, encargado de realizar los análisis genéticos. En las tres jornadas anteriores se recogieron 250 muestras, y con esta última sesión se completará el envío conjunto al laboratorio para proceder al análisis comparativo.

Desde la Asociación se hace un llamamiento a las familias que aún alberguen dudas sobre la desaparición de sus hijos al nacer o a las personas adoptadas que sospechen sobre su origen. “Por mucho que busquemos, si ellos no se acercan a nosotros, jamás los encontraremos”, señalan, insistiendo en que el tiempo apremia y que el objetivo no es señalar culpables, sino encontrar a los hijos e hijas perdidos y conocer la verdad.

La organización agradece la colaboración institucional y apela a la empatía y responsabilidad social para seguir avanzando en una causa que busca que la justicia prevalezca sobre el silencio y el olvido.