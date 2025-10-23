Detenidas seis personas en Huelva en dos operaciones contra la falsificación de moneda

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Huelva a seis personas en el marco de dos operaciones contra la falsificación de moneda, en las que se han intervenido billetes, monedas falsas y teléfonos móviles. En las investigaciones ha participado la Brigada de Investigación del Banco de España, especializada en delitos relacionados con la falsificación de dinero.

En la primera operación, los agentes descubrieron que dos varones ofrecían monedas falsas de dos euros a través de una aplicación de mensajería instantánea gratuita. Las piezas, procedentes de China, eran recibidas en un camping onubense donde residían los implicados.

Los sospechosos facilitaban un número de cuenta bancaria para los pagos y seguían las instrucciones de los fabricantes, que aconsejaban sumergir las monedas en agua de mar y arena para deteriorarlas ligeramente y hacerlas pasar desapercibidas.

La Policía intervino 82 monedas falsas y dos teléfonos móviles, deteniendo a los implicados como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda.

En la segunda operación, la investigación se inició tras la denuncia del propietario de una estación de servicio que detectó pagos con billetes falsos de 20 y 50 euros. Los detenidos utilizaban estos billetes para repostar pequeñas cantidades de combustible, obteniendo cambio en dinero legítimo.

Tras las pesquisas, los agentes lograron identificar y detener a los cuatro responsables, interviniendo billetes falsificados y acusándolos igualmente de falsificación de moneda.

Ambas operaciones han permitido frenar la circulación de dinero falso en la provincia y evitar nuevos perjuicios económicos en comercios y particulares.