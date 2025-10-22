Fallece Antonio Herrero, cofundador de Los Marismeños, una de las voces que marcaron la historia del flamenco andaluz

El mundo del flamenco y la música andaluza está de luto por el fallecimiento de Antonio Herrero Romero, cofundador del mítico grupo Los Marismeños, una de las formaciones más queridas y representativas del cante por sevillanas y de la música rociera. La noticia la ha anunciado las redes oficiales del Ayuntamiento de Huelva.

Antonio Herrero, junto a Emilio Losada López, Manuel Millán Vázquez “El Bola” y Antonio Vázquez Mendoza, dio vida en los años sesenta y setenta a un grupo que acabaría marcando un antes y un después en la historia musical de Andalucía. Con su estilo inconfundible, mezcla de sentimiento, armonía y raíces, Los Marismeños lograron llevar el cante de las marismas a los escenarios de todo el país, convirtiéndose en embajadores de la devoción rociera y del arte popular del sur.

La pérdida de Antonio Herrero deja un profundo vacío en el corazón de sus compañeros, amigos y admiradores. Su voz y su talento seguirán sonando en la memoria colectiva de un pueblo que hizo suyas las letras y melodías de Los Marismeños, grupo que se mantiene como símbolo de autenticidad.

Desde el mundo de la cultura y la música se han sucedido las muestras de cariño y reconocimiento a la figura de Antonio Herrero, recordado por su humildad, su entrega al arte y su amor por Huelva y sus raíces.

Con su marcha, se apaga una de las voces fundacionales de un grupo eterno, pero queda para siempre su legado: el eco de unas marismas que seguirán cantando a través de sus canciones.