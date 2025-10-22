Fallece Antonio Herrero, cofundador de Los Marismeños, una de las voces que marcaron la historia del flamenco andaluz
El artista onubense fue uno de los pilares de la formación que llevó el nombre de Huelva por todo el panorama nacional.
El mundo del flamenco y la música andaluza está de luto por el fallecimiento de Antonio Herrero Romero, cofundador del mítico grupo Los Marismeños, una de las formaciones más queridas y representativas del cante por sevillanas y de la música rociera. La noticia la ha anunciado las redes oficiales del Ayuntamiento de Huelva.
Antonio Herrero, junto a Emilio Losada López, Manuel Millán Vázquez “El Bola” y Antonio Vázquez Mendoza, dio vida en los años sesenta y setenta a un grupo que acabaría marcando un antes y un después en la historia musical de Andalucía. Con su estilo inconfundible, mezcla de sentimiento, armonía y raíces, Los Marismeños lograron llevar el cante de las marismas a los escenarios de todo el país, convirtiéndose en embajadores de la devoción rociera y del arte popular del sur.
La pérdida de Antonio Herrero deja un profundo vacío en el corazón de sus compañeros, amigos y admiradores. Su voz y su talento seguirán sonando en la memoria colectiva de un pueblo que hizo suyas las letras y melodías de Los Marismeños, grupo que se mantiene como símbolo de autenticidad.
Desde el mundo de la cultura y la música se han sucedido las muestras de cariño y reconocimiento a la figura de Antonio Herrero, recordado por su humildad, su entrega al arte y su amor por Huelva y sus raíces.
Con su marcha, se apaga una de las voces fundacionales de un grupo eterno, pero queda para siempre su legado: el eco de unas marismas que seguirán cantando a través de sus canciones.