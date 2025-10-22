El Gobierno licita por 9,8 millones un contrato para conservar 195 kilómetros de carreteras en Huelva
La inversión busca mejorar la seguridad y garantizar una circulación fluida en la red estatal de la provincia.
El Gobierno de España ha licitado un contrato por 9,8 millones de euros para la conservación de 195 kilómetros de carreteras en Huelva.
El objetivo principal es prevenir el deterioro de las vías, garantizar la seguridad vial y facilitar una circulación más fluida. El contrato incluirá trabajos de mantenimiento del firme, señalización, balizamiento y limpieza, reforzando así la red de carreteras del Estado en la provincia.