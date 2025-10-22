Un joven muere y seis personas resultan heridas en una colisión entre dos coches en la A-49 en el término municipal de Trigueros

Un joven de 19 años ha perdido la vida y otras seis personas han resultado heridas en un grave accidente de tráfico ocurrido en la noche del martes en el término municipal de Trigueros, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro tuvo lugar minutos antes de las diez de la noche, en el kilómetro 70 de la autovía A-49, en sentido Huelva, cuando dos turismos colisionaron de forma violenta. Varias llamadas de testigos alertaron al 1-1-2 de que había personas heridas y atrapadas en los vehículos, lo que motivó la activación inmediata de bomberos, Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios del 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del joven, mientras que los seis heridosfueron atendidos y trasladados a hospitales onubenses: cuatro al Hospital Juan Ramón Jiménez y dos al Infanta Elena.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, ocurrido en un tramo de vía donde se han registrado otros siniestros graves en los últimos años.