La Fundación Atalaya abre el plazo para el VI Curso de Operador Técnico de Instalaciones Mineras

La Fundación Atalaya, impulsada por Atalaya Mining, ha abierto el plazo de inscripción para la sexta edición del Curso de Operador Técnico de Instalaciones Mineras, una formación gratuita dirigida a personas desempleadas de la Cuenca Minera de Huelva. El curso, que comenzará el 24 de noviembre de 2025, busca mejorar la empleabilidad en el sector industrial y minero.

El plan, coordinado por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla, combina 300 horas teóricas y 200 prácticas en empresas del sector. Entre los contenidos destacan mantenimiento mecánico, soldadura, electromecánica, sistemas hidráulicos y prevención de riesgos laborales.

El proyecto cuenta con la colaboración de varias empresas auxiliares vinculadas a la mina de Riotinto, como Insersa, Mimese, Sánchez y Lago, Codisevand o Maxam, entre otras.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 6 de noviembre a través del correo formacionindustrial@camaradesevilla.com o en la web de la Escuela. Desde la Fundación Atalaya subrayan su compromiso de “seguir ofreciendo oportunidades reales de formación y empleo en la Cuenca Minera”.