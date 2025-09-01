El turismo en Huelva cierra agosto con una ocupación media del 86% y reclama mejoras urgentes en infraestructuras

El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha hecho balance del mes de agosto con cifras positivas para el sector. La provincia de Huelva cerró el mes con una ocupación media del 86%, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al mismo periodo del año pasado. En el conjunto del verano, la mejora asciende a cinco puntos en relación con 2024, consolidando la tendencia al alza de la actividad turística en el territorio.

Por zonas, la Costa Occidental (Punta Umbría, Islantilla, Ayamonte y El Rompido) volvió a situarse a la cabeza con un 95% de ocupación, un punto más que en 2024. Le sigue la Costa Oriental (Mazagón y Matalascañas), con un 89,5% y cifras similares al pasado verano; El Rocío, con un 76% y datos estables respecto al ejercicio anterior; y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche e interior, con un 81%, un punto por encima de 2024.

En cuanto a la hostelería, los chiringuitos han registrado resultados muy parecidos a los del pasado año, mientras que los restaurantes han experimentado un ligero descenso de actividad, en torno a dos puntos. Las agencias de viajes, por su parte, han cerrado el verano con mejores números, situándose dos puntos por encima de 2024.

El turismo nacional ha vuelto a ser el mayoritario en la provincia, con un 86% del total, aunque destaca el crecimiento sostenido del visitante portugués, impulsado por campañas de promoción y fidelización en los últimos años. También se ha registrado afluencia de turistas británicos y de Europa Central.

Las previsiones para septiembre son igualmente favorables: la primera quincena podría rozar el 87% de ocupación, mientras que la segunda se sitúa de momento en el 50%, muy condicionada por la evolución de las temperaturas.

Pese a este balance positivo, el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE ha vuelto a mostrar su preocupación por la falta de infraestructuras modernas en la provincia, una carencia que se ha hecho especialmente visible este verano con las reiteradas incidencias en los trenes que conectan Huelva con Sevilla y Madrid.

“El sector privado está haciendo un importante esfuerzo inversor que está dando frutos en la mejora de la oferta turística y en la fidelización de los visitantes. Sin embargo, seguimos sin contar con un respaldo decidido del Gobierno de España en infraestructuras básicas que son esenciales para garantizar la competitividad de Huelva como destino”, ha subrayado la patronal turística.

El verano de 2025 confirma así el avance de Huelva en el mapa turístico nacional, con la Costa Occidental como motor principal y el mercado portugués como aliado estratégico, aunque con un déficit estructural en comunicaciones que amenaza con frenar su potencial de crecimiento si no se resuelve de manera urgente.