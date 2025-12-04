Detenido en Moguer un hombre por más de 35 robos valorados en 30.000€

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de más de 35 robos cometidos entre octubre y noviembre en Moguer, cuyo valor total asciende a más de 30.000 euros.

La investigación, denominada Operación Tempus, se inició tras el conocimiento de numerosos robos en interior de vehículos, casas de campo y algunos hurtos, que generaron alarma entre los vecinos. Según las pesquisas, el detenido almacenaba los objetos sustraídos en su domicilio, donde también vendía algunos de ellos. En algunos casos, las víctimas recuperaban parte de sus pertenencias a cambio de dinero, recibiendo amenazas para no denunciar los hechos.

Con la autorización judicial correspondiente, la Guardia Civil registró el domicilio del sospechoso, localizando numerosos objetos coincidentes con los denunciados por los afectados. Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Moguer, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La operación se benefició de la estrecha colaboración con la Policía Local de Moguer, cuyos agentes aportaron información clave para esclarecer los hechos. La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de comunicar cualquier actividad sospechosa al teléfono 062, destacando que la colaboración vecinal es fundamental para resolver este tipo de delitos.