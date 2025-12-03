La Junta ampliará hasta los 25 años las ayudas para hijos e hijas de víctimas mortales por violencia de género

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ampliará de 18 a 25 años la ayuda económica destinada a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género. Así lo han anunciado el delegado territorial, José Manuel Borrero, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Sánchez Perera, en una comparecencia en la que subrayaron el compromiso del Gobierno andaluz con las víctimas indirectas de estas violencias.

La medida, que se articulará a través del IAM, permitirá que jóvenes que actualmente superan la mayoría de edad pero continúan en situación de vulnerabilidad puedan seguir recibiendo respaldo económico durante su etapa de formación o de transición hacia la vida laboral. Desde la puesta en marcha de este derecho, Andalucía ha concedido 37 ayudas destinadas a garantizar estabilidad y acompañamiento a los menores que han perdido a sus madres en crímenes machistas.

Borrero destacó que la ampliación responde a “la sensibilidad de la Junta de Andalucía con estas víctimas”, recordando que los hijos e hijas de mujeres asesinadas sufren un impacto emocional, social y económico que requiere atención continuada. Sánchez Perera, por su parte, incidió en que la medida “refuerza la protección integral” que la Junta quiere asegurar a los supervivientes de la violencia de género, a quienes definió como “víctimas directas que necesitan el máximo apoyo institucional”.

Ambos responsables coincidieron en que esta ampliación de la cobertura económica constituye un paso más en la protección de quienes quedan en situación de mayor desamparo tras un asesinato machista, y reafirmaron la voluntad de seguir desarrollando políticas que garanticen recursos, acompañamiento y estabilidad a estos jóvenes.