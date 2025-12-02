La criminalidad sube un 2,5% en Huelva impulsada por el aumento de la ciberdelincuencia

La provincia de Huelva registró un incremento del 2,5% en el total de infracciones penales entre enero y septiembre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. En total, se contabilizaron 18.149 delitos, frente a los 17.703 del año 2024. El aumento responde casi en exclusiva al auge de la ciberdelincuencia, que continúa creciendo a un ritmo muy superior al del resto de modalidades delictivas.

En contraste, la criminalidad convencional descendió un 2,7%, pasando de 15.077 a 14.671 infracciones. Pese a la tendencia general a la baja, el informe refleja incrementos significativos en algunos delitos especialmente graves. Los homicidios consumados, por ejemplo, se duplicaron, al pasar de dos a cuatro casos, mientras que las tentativas de homicidio y asesinato aumentaron un 225%, con 13 casos registrados frente a los cuatro del periodo anterior. También se elevaron los delitos de lesiones y riña tumultuaria, que suben un 11,7%, y los secuestros, que pasan de cinco a siete (+40%).

Los delitos contra la libertad sexual se mantienen prácticamente estables con un leve descenso del 0,8% (de 124 a 123 casos). Las agresiones sexuales con penetración no varían, con 24 denuncias en ambos periodos.

En el ámbito patrimonial, los robos con violencia e intimidación crecen un 8,1%, mientras que los robos con fuerzadisminuyen un 5,9%, una bajada que también se refleja en los robos en domicilios (-6,2%). Los hurtos, una de las tipologías más frecuentes, caen un 4,8%, y las sustracciones de vehículos descienden un 8,7%. El apartado de “resto de criminalidad convencional” también registra un retroceso del 2,5%.

Sin embargo, la tendencia cambia radicalmente en el terreno digital. La cibercriminalidad experimenta un fuerte incremento del 32,4%, pasando de 2.626 a 3.478 infracciones. Las estafas informáticas —el tipo delictivo más numeroso en este ámbito— crecen un 28,8%, mientras que el apartado de otros ciberdelitos se dispara un 60,3%.

El Ministerio del Interior destaca que el aumento de los delitos cometidos por medios telemáticos continúa siendo una de las principales preocupaciones de las fuerzas de seguridad, dada su rápida evolución y complejidad operativa. Con estas cifras, la provincia de Huelva confirma la tendencia detectada en el conjunto del país: descensos moderados en la delincuencia tradicional y un crecimiento sostenido de las infracciones vinculadas al entorno digital.